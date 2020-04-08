Слуцкий назвал «лохом» игрока «Рубина» за поездку в Ростов во время пандемии

Футболист опубликовал фото, на котором он сидит на машине BMW. В этот момент Игнатьев находился в Ростове и написал, что является «дальнобойщиком Иваном». Фотографию прокомментировал тренер команды. «Дальнобойщик-лох и злостный нарушитель карантина Иван Игнатьев», — написал Слуцкий.