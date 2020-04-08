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Слуцкий назвал «лохом» игрока «Рубина» за поездку в Ростов во время пандемии

8 апреля 2020, 07:15
Фото: instagram.com/ignatev1013
Главный тренер футбольного клуб «Рубин» Леонид Слуцкий назвал «лохом» игрока команды Ивана Игнатьева за поездку в Ростов-на-Дону, наставник оставил комментарий под постом спортсмена в Instagram.

Футболист опубликовал фото, на котором он сидит на машине BMW. В этот момент Игнатьев находился в Ростове и написал, что является «дальнобойщиком Иваном». Фотографию прокомментировал тренер команды. «Дальнобойщик-лох и злостный нарушитель карантина Иван Игнатьев», — написал Слуцкий.

Добавим, что сейчас в Ростовской области зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты находятся на лечении в больницах.

Ранее модель Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону рассказала о пользе молитвы в рамках профилактики коронавируса.

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