Страховой Дом ВСК предлагает 25% скидки на оформление полиса онлайн

Максимальный размер скидки действует на услугу “Телемедицина”. В рамках пакета клиентам доступны консультации врачей в режиме 24/7, а также психологическая помощь. Консультации предоставляют только лучшие специалисты. Также нет ограничений по числу консультаций. К примеру, если обращения к одному врачу было недостаточно, то клиент может проконсультироваться у другого специалиста, сообщает newsnn.ru.