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Страховой Дом ВСК предлагает 25% скидки на оформление полиса онлайн

8 апреля 2020, 10:16
Фото: vsk.ru
Клиенты Страхового Дома ВСК в рамках акции #СидимДома могут оформить онлайн страховой полис со скидкой 25%. Условия распространяются на оформление полиса в интернет-магазине www.shop.vsk.ru или в мобильном приложении «ВСК страхование».

Для того чтобы получить скидку, клиент при оформлении должен ввести промокод welcome.

Максимальный размер скидки действует на услугу “Телемедицина”. В рамках пакета клиентам доступны консультации врачей в режиме 24/7, а также психологическая помощь. Консультации предоставляют только лучшие специалисты. Также нет ограничений по числу консультаций. К примеру, если обращения к одному врачу было недостаточно, то клиент может проконсультироваться у другого специалиста, сообщает newsnn.ru.

Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский добавил, что главная задача ВСК - это поддержка населения в непростой ситуации. Поэтому компания предоставляет качественные страховые услуги. В ВСК стараются, чтобы все предложения были не только выгодными, но и безопасными. Сегодня это приоритетные задачи для компании.

Подчеркивается, что к дистанционному оформлению доступны все виды страхования. Компания предоставляет возможность отказаться от посещения офиса и разрешить страховые споры онлайн. Так, ВСК первой в стране предоставила клиентам дистанционное оформление каско с самостоятельным осмотром авто. Теперь не требуется вызывать экспертов.

Скидки от Страхового Дома ВСК распространяются на следующие продукты: страхование имущества («Под ключ», «Максимальная защита», «Сдаю», «Снимаю» и «Инвестиционная квартира»), страхование от несчастных случаев («Спортсмен», «Активный образ жизни», «Дети», «Опасная профессия», «Семья»), медицинское страхование («Телемедицина» и «Антиклещ») и пр.

#Новости#Общество
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