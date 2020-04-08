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Центр мониторинга ситуации по коронавирусу принял 12 тыс звонков в Ростовской области

8 апреля 2020, 07:07
Фото: donland.ru
В Ростовской области на телефон центра мониторинга ситуации по коронавирусу поступило более 12 тысяч обращений, проинформировали в областном правительстве.

Центр начал работу 20 марта по поручению губернатора Василия Голубева. За это время поступило более 12 тысяч звонков. Отмечается, что на смене находятся более 15 специалистов. Сам центр работать круглосуточно и без перерывов.

«В первое время поступали около 600 звонков в день, сейчас их около тысячи в сутки. Чаще всего обращаются жители Ростова», — сказано в сообщении.

Больше всего людей интересуют вопросы перемещения по территории региона. Также люди спрашивают о работе компаний в условиях самоизоляции.

Сейчас в регионе зарегистрированы 17 случаев заражения коронавирусом.

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