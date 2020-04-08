В Германии за сутки коронавирус COVID-19 выявили более чем у 4 000 человек

По данным Института Роберта Коха, число жертв коронавируса COVID-19 в ФРГ увеличилось на 254, составив 1 861 человек. Об этом информирует газета «Известия».
Всего в Германии COVID-19 заразились 103 228 жителей.
Первого апреля власти ФРГ объявили о продлении карантина в стране минимум до 19 апреля. Немцам запретили собираться более чем по двое. В Германии закрыли все культурно-досуговые центры и парки. Работа сферы услуг прекращена. На улице людям необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга.
В понедельник, шестого апреля, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немцев обяжут носить медицинские маски, если ситуация с китайской коронавирусной инфекцией ухудшится.