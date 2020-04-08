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В Германии за сутки коронавирус COVID-19 выявили более чем у 4 000 человек

8 апреля 2020, 13:05
Фото: pxhere.com
За минувший день в Германии медики зарегистрировали 4 003 новых случая заболевания китайской коронавирусной инфекции.

По данным Института Роберта Коха, число жертв коронавируса COVID-19 в ФРГ увеличилось на 254, составив 1 861 человек. Об этом информирует газета «Известия».

Всего в Германии COVID-19 заразились 103 228 жителей.

Первого апреля власти ФРГ объявили о продлении карантина в стране минимум до 19 апреля. Немцам запретили собираться более чем по двое. В Германии закрыли все культурно-досуговые центры и парки. Работа сферы услуг прекращена. На улице людям необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга.

В понедельник, шестого апреля, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немцев обяжут носить медицинские маски, если ситуация с китайской коронавирусной инфекцией ухудшится.

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