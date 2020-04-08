В Германии за сутки коронавирус COVID-19 выявили более чем у 4 000 человек

Первого апреля власти ФРГ объявили о продлении карантина в стране минимум до 19 апреля. Немцам запретили собираться более чем по двое. В Германии закрыли все культурно-досуговые центры и парки. Работа сферы услуг прекращена. На улице людям необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга.