В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом COVID-19

Пожилая женщина заразилась коронавирусом COVID-19 после контакта с человеком, вернувшимся на родину из Испании. У скончавшейся пенсионерки было множество хронических недугов. Так она страдала от ишемической болезни сердца, сахарного диабета и онкопатологии.