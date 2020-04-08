В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом COVID-19

Пожилая женщина заразилась коронавирусом COVID-19 после контакта с человеком, вернувшимся на родину из Испании. У скончавшейся пенсионерки было множество хронических недугов. Так она страдала от ишемической болезни сердца, сахарного диабета и онкопатологии.
Пациентку привезли в больницу с двусторонней пневмонией. Она попала в инфекционный госпиталь Хабаровского края 30 марта. По словам представителей регионального министерства здравоохранения, пенсионерка получала все необходимое лечение. Ее даже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Сейчас в Хабаровском крае от китайской коронавирусной инфекции лечатся 12 человек. Состояние двоих пациентов медики оценивают как тяжелое. Их подключили к аппаратам ИВЛ. Во вторник, седьмого апреля, трое заболевших выписались из медицинского учреждения.
На сегодняшний день на территории Российской Федерации коронавирус COVID-19 выявлен у 7 497 граждан. 58 пациентов умерли. Вылечились 494 человека. Вспышки инфекции зарегистрированы в 80 регионах страны.