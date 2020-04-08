В Ростовской области будут бороться с фейками о коронавирусе

Губернатор отметил важность информирования людей о мерах, которые принимают для борьбы с инфекцией. В качестве примера он привел новость о том, что лаборатория в Ростове стала референс-центром. Это позволит проводить повторные анализы на коронавирус.
Также глава региона рассказал о необходимости противодействия распространению ложной информации, которая может вызвать панику. В одном из случаев неизвестные распространяли слухи о массовом увольнении врачей.
Василий Голубев уверен, что противопоставить домыслам нужно работу по обеспечению людей правдивой информацией о событиях.
«Необходимо людей слушать постоянно. Если нужны содержательные разъяснения, они должны быть сделаны в полном объеме. Это должно стать нормой для всех», — уточнил губернатор.