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В Ростовской области будут бороться с фейками о коронавирусе

8 апреля 2020, 02:58
Фото: https://pixabay.com
Глава Ростовской области Василий Голубев заявил о необходимости развернуть борьбу с попытками распространения фейков о коронавируса, сообщили в правительстве региона.

Губернатор отметил важность информирования людей о мерах, которые принимают для борьбы с инфекцией. В качестве примера он привел новость о том, что лаборатория в Ростове стала референс-центром. Это позволит проводить повторные анализы на коронавирус.

Также глава региона рассказал о необходимости противодействия распространению ложной информации, которая может вызвать панику. В одном из случаев неизвестные распространяли слухи о массовом увольнении врачей.

Василий Голубев уверен, что противопоставить домыслам нужно работу по обеспечению людей правдивой информацией о событиях.

«Необходимо людей слушать постоянно. Если нужны содержательные разъяснения, они должны быть сделаны в полном объеме. Это должно стать нормой для всех», — уточнил губернатор.

Добавим, что сейчас в области зарегистрированы 17 случаев заболевания коронавирусом.

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