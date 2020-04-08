В Ростовской области коронавирусом заболел 21 человек

Posted 8 апреля 2020, 08:25
Published 8 апреля 2020, 08:25
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
Всего с момента появления инфекции заразился 21 человек, одного уже удалось вылечить. Это девушка, которая в конце марта прилетела из Таиланда и из-за ухудшения самочувствия была помещена в больницу. Она стала первой, у кого в регионе подтвердили заболевание.
По информации регионального пресс-центра по информированию населения о ситуации по коронавирусу, все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, оборудование для искусственной вентиляции легких не потребовалось.
В данный момент под медицинским наблюдением находятся 2965 человек. За все время медицинское наблюдение охватило 8416 граждан. Всего на коронавирус в области проверили 5691 человек. Запаса тест-систем хватили почти на 11 тысяч исследований.
За минувшие сутки в центр оперативного мониторинга поступили более 900 звонков по поводу инфекции. Ранее модель Виктория Лопырева рассказала о пользе молитвы в рамках профилактики коронавируса.
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