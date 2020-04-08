В Ростовской области коронавирусом заболел 21 человек

Всего с момента появления инфекции заразился 21 человек, одного уже удалось вылечить. Это девушка, которая в конце марта прилетела из Таиланда и из-за ухудшения самочувствия была помещена в больницу. Она стала первой, у кого в регионе подтвердили заболевание.