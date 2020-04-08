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В Ростовской области не стали ограничивать похоронные процессии из-за коронавируса

8 апреля 2020, 07:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жителям Ростова-на-Дону рассказали об организации похорон во время действия режима самоизоляции, сообщили в «Службе городских кладбищ».

По информации службы, городские кладбища работают в штатном режиме, но посещать их можно только для участия в похоронах.

«На похоронах могут находиться только члены семьи (семьи с юридической точки зрения, конечно) все похоронные конторы работают», — уточнили в правительстве региона.

При этом муниципальные службы организовали уборку на кладбищах, чтобы люди не приезжали на места погребения близких пока действует режим самоизоляции из-за коронавируса.

«Кладбища посещать нельзя. Но во многих муниципалитетах уже принято решение, что муниципалы проведут субботники и наведут порядок», — добавили в правительстве.

Напомним, что ранее в Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом ограничили максимальное количество людей на свадьбах. Всем, кто хочет провести государственную регистрацию брака в торжественной обстановке, предложили перенести мероприятие на более поздний срок, либо сократить число участников до десяти. Также были отменены выездные церемонии и мероприятия по чествованию юбиляров супружеской жизни.

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