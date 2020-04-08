В Ростовской области не стали ограничивать похоронные процессии из-за коронавируса

Напомним, что ранее в Ростовской области из-за ситуации с коронавирусом ограничили максимальное количество людей на свадьбах. Всем, кто хочет провести государственную регистрацию брака в торжественной обстановке, предложили перенести мероприятие на более поздний срок, либо сократить число участников до десяти. Также были отменены выездные церемонии и мероприятия по чествованию юбиляров супружеской жизни.