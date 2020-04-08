Volkswagen начал выпуск электрических ретроавтобусов

В пресс-релизе компании сказано, что новая машина изготавливается на базе модели T1 Samba Bus 1966 года выпуска. Об этом информирует газета «Известия».
На e-BULLI установлены многорычажная подвеска с регулируемыми амортизаторами и пружинными стойками, а также реечный рулевой механизм и вентилируемые дисковые тормоза.
В салоне ретроавтобуса имеется цифровая приборная панель и обитые кожей сиденья. Модель оснащена планшетом, который встроен в потолочную консоль.
Электрокар имеет 83-сильный электродвигатель. E-BULLI способен разгоняться до 130 километров в час. Эта скорость ограничена электроникой. При полной зарядке ретроавтобус от Volkswagen способен проехать более 200 километров.
В скором времени Volkswagen обещает начать выпускать E-BULLI серийно. Цена ретроавтобуса пока неизвестна.
Отметим, что автогигант Volkswagen планирует к 2025 году ежегодно продавать по 1,5 миллиона автомобилей с электрическими силовыми установками.