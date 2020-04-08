rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Volkswagen начал выпуск электрических ретроавтобусов

8 апреля 2020, 13:00
Фото: pxhere.com
Немецкий автопроизводитель Volkswagen налаживает выпуск новых концептуальных восьмиместных автобусов e-BULLI.

В пресс-релизе компании сказано, что новая машина изготавливается на базе модели T1 Samba Bus 1966 года выпуска. Об этом информирует газета «Известия».

На e-BULLI установлены многорычажная подвеска с регулируемыми амортизаторами и пружинными стойками, а также реечный рулевой механизм и вентилируемые дисковые тормоза.

В салоне ретроавтобуса имеется цифровая приборная панель и обитые кожей сиденья. Модель оснащена планшетом, который встроен в потолочную консоль.

Электрокар имеет 83-сильный электродвигатель. E-BULLI способен разгоняться до 130 километров в час. Эта скорость ограничена электроникой. При полной зарядке ретроавтобус от Volkswagen способен проехать более 200 километров.

В скором времени Volkswagen обещает начать выпускать E-BULLI серийно. Цена ретроавтобуса пока неизвестна.

Отметим, что автогигант Volkswagen планирует к 2025 году ежегодно продавать по 1,5 миллиона автомобилей с электрическими силовыми установками.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00