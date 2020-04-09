rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бригады ресурсоснабжающих компаний Ростова перевели в режим повышенной готовности

9 апреля 2020, 03:27
Фото: https://pixabay.com
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил привести в режим повышенной готовности аварийные бригады ресурсоснабжающих компаний, сообщили в мэрии.

В данный момент дежурные службы работают в обычном режиме. Они принимают заявки от местных жителей и координируют работы по устранению коммунальных аварий.

«Одной из главных задач города является создание безопасных и благоприятных условий проживания людей. Также необходимо обеспечить надежность работы систем -электро, -газо, — тепло и водоснабжения», — заявил глава города.

Отмечается, что сейчас идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2020-2021. Местным жителям напомнили о необходимости своевременной оплаты коммунальных ресурсов.

Материалы по теме
Дом затапливает в центре Ростова из-за коммунальщиковЖители Новочеркасска остались недовольны работой коммунальщиков в снегопадНа пробивших трубу коммунальщиков пожаловались жители Ростова
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00