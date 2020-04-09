Бригады ресурсоснабжающих компаний Ростова перевели в режим повышенной готовности

В данный момент дежурные службы работают в обычном режиме. Они принимают заявки от местных жителей и координируют работы по устранению коммунальных аварий.
«Одной из главных задач города является создание безопасных и благоприятных условий проживания людей. Также необходимо обеспечить надежность работы систем -электро, -газо, — тепло и водоснабжения», — заявил глава города.
Отмечается, что сейчас идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2020-2021. Местным жителям напомнили о необходимости своевременной оплаты коммунальных ресурсов.