Число заразившихся коронавирусом в России ежедневно увеличивается

13 и 14 апреля будут обнародованы данные о заразившихся не позже 28 и 29 марта - в те дни, когда люди массово выезжали на природу. Очевидно, количество зараженных окажется существенно большим, чем сообщили сегодня, пишет телеграм-канал «Мейстер». Уже 15 апреля на статистике, вероятно, скажется объявленный вечером 29 марта в российской столице и области режим обязательной домашней самоизоляции, считают авторы канала.