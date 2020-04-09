rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Число заразившихся коронавирусом в России ежедневно увеличивается

9 апреля 2020, 16:00
Фото: pxhere.com
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в РФ растет с каждым днем. По информации на 6 апреля в стране было зафиксировано 1154 случая (в Москве - 697), 7 апреля - 1175 (в Москве - 660), 8 апреля - 1459 (в Москве - 857).

Длительность инкубационного периода болезни составляет до 14 дней, то есть эти граждане заразились не позднее 23, 24 и 25 марта соответственно. 25 марта, после обращения главы государства, отметился покупательский бум, то есть массовое посещение людьми торговых центров. Эта ситуация сказалась на статистике увеличением уровня заболеваемости на 29,85%.

13 и 14 апреля будут обнародованы данные о заразившихся не позже 28 и 29 марта - в те дни, когда люди массово выезжали на природу. Очевидно, количество зараженных окажется существенно большим, чем сообщили сегодня, пишет телеграм-канал «Мейстер». Уже 15 апреля на статистике, вероятно, скажется объявленный вечером 29 марта в российской столице и области режим обязательной домашней самоизоляции, считают авторы канала.

Помимо этого, свой вклад в формальный рост количества заразившихся внесет объявленного сегодня Клиническим комитетом решение считать в процессе диагностики болезни главным не результат теста (медики сомневаются в его точности), а клиническую картину, которая выявляется, в том числе, при компьютерной томографии легких.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00