Число заразившихся коронавирусом в России ежедневно увеличивается

Длительность инкубационного периода болезни составляет до 14 дней, то есть эти граждане заразились не позднее 23, 24 и 25 марта соответственно. 25 марта, после обращения главы государства, отметился покупательский бум, то есть массовое посещение людьми торговых центров. Эта ситуация сказалась на статистике увеличением уровня заболеваемости на 29,85%.
13 и 14 апреля будут обнародованы данные о заразившихся не позже 28 и 29 марта - в те дни, когда люди массово выезжали на природу. Очевидно, количество зараженных окажется существенно большим, чем сообщили сегодня, пишет телеграм-канал «Мейстер». Уже 15 апреля на статистике, вероятно, скажется объявленный вечером 29 марта в российской столице и области режим обязательной домашней самоизоляции, считают авторы канала.
Помимо этого, свой вклад в формальный рост количества заразившихся внесет объявленного сегодня Клиническим комитетом решение считать в процессе диагностики болезни главным не результат теста (медики сомневаются в его точности), а клиническую картину, которая выявляется, в том числе, при компьютерной томографии легких.