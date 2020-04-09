Дефицит городского бюджета в Шахтах покроют за счет кредита на 250 млн рублей

Власти города объявили аукцион в электронной форме. Максимальная стоимость контракта составляет 52,4 миллиона рублей. Средства выделены из бюджета города.
Кредит необходим городу для покрытия дефицита бюджета в 2020 году. По условиям контракта, банк-победитель должен предоставить деньги с 15 мая до конца 2020 года. Вернуть кредит город намерен до 14 мая 2023 года.
Какой банк предоставит кредит Шахтам, станет известно из результатов аукциона 15 апреля.
Ранее сообщалось, что Ростовской области в текущем году не придется платить бюджетный кредит из-за ситуации с коронавирусом, такое решение приняла Госдума РФ