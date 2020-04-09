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Концепцию развития торгового пространства разработали в Ростове

9 апреля 2020, 12:37
Фото: pexels.com
В Ростове-на-Дону разработали концепцию торгового пространства города до 2030 года, сообщила пресс-служба мэрии.

Концепцию разработали в целях создания условий для формирования комфортной среды для жителей южной столицы и субъектов предпринимательской деятельности через развитие и стимулирование роста количества объектов потребительской сферы.

Жители Ростова могут задать вопрос или внести предложения по концепции на официальном сайте городской администрации. Предварительно необходимо пройти регистрацию.

Ранее стало известно, что в Ростове разработают концепцию древонасаждения. Распоряжение дал глава администрации Алексей Логвиненко, который заявил, что городу необходимо равномерное озеленение.

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