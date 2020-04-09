Молитва и обнаженка: как ростовские знаменитости живут в самоизоляции

Объявления о поиске партнера модель сопровождала обнаженными фото. Позже она подверглась критике за публикацию снимка без трусов и с алкоголем, где проставила хештег «школа». Лиман написала, что раньше ей запрещали ходить на учебу в короткой юбке, а сейчас она свободна в выборе. Подписчики были недовольны контентом, который могут увидеть дети.