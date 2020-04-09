Молитва и обнаженка: как ростовские знаменитости живут в самоизоляции

Виктория Лопырева
Модель Виктория Лопырева 7 марта организовала в Дубае массовое мероприятие, несмотря на распространение коронавируса по миру. Оно получило название Matreshka_festival, для гостей предусмотрели гастрономический ужин и музыкальную программу. В конце вечера состоялись танцы, которые подписчики назвали «пиром во время чумы».
После этого ростовчанка начала активно писать в соцсетях о важности соблюдения режима самоизоляции, который ввели немного позже. Не забыла она упомянуть и пользу молитвы для профилактики коронавируса.
При этом в сторис девушка рассказала, что они решили выйти пройтись вдоль пляжа, но подъехал человек из CID (Департамент криминальных расследований полиции Дубая) и попросил вернуться домой.
Через три недели самоизоляции, которую Лопырева проводит в Дубае, она написала, что решила выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов
В начале марта модель Анастасия Костенко и ее супруг футболист Дмитрий Тарасов жили в свое удовольствие. Спортсмен побывал на передаче «Звезды сошлись», после чего пара покрестила ребенка.
В конце марта Тарасов подарил супруге на день рождения Porsche, это событие муж и жена отпраздновали на улице возле дома. Тему самоизоляции Костенко в своих публикациях особо не затрагивает и в последнее время перешла на рекламу товаров на своей странице в Instagram.
Мария Лиман
Модель Мария Лиман, которая сейчас живет в Лондоне, заявила, что ищет себе партнера на время самоизоляции. По словам ростовчанки, ее партнер должен быть здоровым, с запасом еды и туалетной бумаги. Он добавила, что ей нужны медицинские маски и шампанское с клубничным мороженым.
Объявления о поиске партнера модель сопровождала обнаженными фото. Позже она подверглась критике за публикацию снимка без трусов и с алкоголем, где проставила хештег «школа». Лиман написала, что раньше ей запрещали ходить на учебу в короткой юбке, а сейчас она свободна в выборе. Подписчики были недовольны контентом, который могут увидеть дети.
Полина Диброва
Полина Диброва в начале марта побывала на отдыхе в Баварии, она писала о том, что не видит на улицах людей в масках. После введения режима самоизоляции Диброва пожаловалась, что времени хватает только на приготовление еды.
Свой бизнес ростовчанка перевела в онлайн-режим, при этом она часто бывает на улице.
Татьяна Котова
Певица Татьяна Котова в начале марта сделала неожиданное заявление о том, что решила больше не употреблять в пищу мясо. В середине месяца она призналась, что не хотела поднимать тему коронавируса, но считает, что самоизоляция является разумной мерой. При это девушка добавила, что сейчас срываются контракты, выступления, теряется прибыль и рушатся планы.
Певица нашла плюсы в этой ситуации, так как у нее появилось время, чтобы разобраться с делами и окунуться в самопознание. После этого Котова успела опробовать на себе лечебное голодание, которое длилось три дня.