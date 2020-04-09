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Молитва и обнаженка: как ростовские знаменитости живут в самоизоляции

9 апреля 2020, 11:47
Фото: Медиахолдинг1Mi / instagram.com/liman_maria
В Ростовской области многие знаменитости пропагандируют соблюдение режима обязательной самоизоляции, но сами иногда предпочитают появляться на улице, RostovGazeta подсмотрела в соцсетях звезд, как они проводят карантин.

Виктория Лопырева

Модель Виктория Лопырева 7 марта организовала в Дубае массовое мероприятие, несмотря на распространение коронавируса по миру. Оно получило название Matreshka_festival, для гостей предусмотрели гастрономический ужин и музыкальную программу. В конце вечера состоялись танцы, которые подписчики назвали «пиром во время чумы».

После этого ростовчанка начала активно писать в соцсетях о важности соблюдения режима самоизоляции, который ввели немного позже. Не забыла она упомянуть и пользу молитвы для профилактики коронавируса.

При этом в сторис девушка рассказала, что они решили выйти пройтись вдоль пляжа, но подъехал человек из CID (Департамент криминальных расследований полиции Дубая) и попросил вернуться домой.

Через три недели самоизоляции, которую Лопырева проводит в Дубае, она написала, что решила выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов

В начале марта модель Анастасия Костенко и ее супруг футболист Дмитрий Тарасов жили в свое удовольствие. Спортсмен побывал на передаче «Звезды сошлись», после чего пара покрестила ребенка.

В конце марта Тарасов подарил супруге на день рождения Porsche, это событие муж и жена отпраздновали на улице возле дома. Тему самоизоляции Костенко в своих публикациях особо не затрагивает и в последнее время перешла на рекламу товаров на своей странице в Instagram.

Мария Лиман

Модель Мария Лиман, которая сейчас живет в Лондоне, заявила, что ищет себе партнера на время самоизоляции. По словам ростовчанки, ее партнер должен быть здоровым, с запасом еды и туалетной бумаги. Он добавила, что ей нужны медицинские маски и шампанское с клубничным мороженым.

Объявления о поиске партнера модель сопровождала обнаженными фото. Позже она подверглась критике за публикацию снимка без трусов и с алкоголем, где проставила хештег «школа». Лиман написала, что раньше ей запрещали ходить на учебу в короткой юбке, а сейчас она свободна в выборе. Подписчики были недовольны контентом, который могут увидеть дети.

Полина Диброва

Полина Диброва в начале марта побывала на отдыхе в Баварии, она писала о том, что не видит на улицах людей в масках. После введения режима самоизоляции Диброва пожаловалась, что времени хватает только на приготовление еды.

Фото: instagram.com/polinadibrova

Свой бизнес ростовчанка перевела в онлайн-режим, при этом она часто бывает на улице.

Татьяна Котова

Певица Татьяна Котова в начале марта сделала неожиданное заявление о том, что решила больше не употреблять в пищу мясо. В середине месяца она призналась, что не хотела поднимать тему коронавируса, но считает, что самоизоляция является разумной мерой. При это девушка добавила, что сейчас срываются контракты, выступления, теряется прибыль и рушатся планы.

Певица нашла плюсы в этой ситуации, так как у нее появилось время, чтобы разобраться с делами и окунуться в самопознание. После этого Котова успела опробовать на себе лечебное голодание, которое длилось три дня.

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