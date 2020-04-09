Начальник отдела банка под Ростовом похитила 250 млн рублей

Гетто работала в должности начальника одного из отделов банка и выдала невозвратные кредиты двум компаниям. Директором одной из них был Волошин.
«Всего организации получили 250 миллионов рублей. Волошину удалось легализовать более 155 миллионов», — уточнили в надзорном ведомстве.
После этого возбудили уголовные дела, в том числе по факту мошенничества. Гетто приговорили к шести годам колонии, также ее оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.
Волошин проведет в тюрьме пять лет, ему придется выплатить штраф на сумму 1 миллион рублей.