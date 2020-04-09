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Начальник отдела банка под Ростовом похитила 250 млн рублей

9 апреля 2020, 03:50
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области вынесли приговор в отношении Анны Гетто и Михаила Волошина, которые совершили многомиллионные хищения у банка, сообщили в региональной прокуратуре.

Гетто работала в должности начальника одного из отделов банка и выдала невозвратные кредиты двум компаниям. Директором одной из них был Волошин.

«Всего организации получили 250 миллионов рублей. Волошину удалось легализовать более 155 миллионов», — уточнили в надзорном ведомстве.

После этого возбудили уголовные дела, в том числе по факту мошенничества. Гетто приговорили к шести годам колонии, также ее оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.

Волошин проведет в тюрьме пять лет, ему придется выплатить штраф на сумму 1 миллион рублей.

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