Портфельная компания РОСНАНО направляет резервы на борьбу с COVID-19 в Ульяновске

Учреждение с 9 апреля, согласно решению местных властей, будет принимать беременных, зараженных COVID-19 или с подозрением на данный вирус. Об этом сообщает Inkazan.ru.
Всего предприятие передало Перинатальному центру 1 тысячу защитных костюмов, 100 респираторов и 100 специальных очков. Все это в значительной степени ускорило подготовку учреждения к приему рожениц с подозрением на коронавирус и помогло обезопасить сотрудников роддома в условиях пандемии. В данный момент прорабатывается вопрос об увеличении помощи.
По словам гендиректора «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» Кимала Юсупова, производственный процесс по изготовлению лопастей для ветроустановок предусматривает использование защитной одежды, очков и респираторов. На заводе имелись достаточные запасы, поэтому он смог оказать помощь Перинатальному центру в условиях пандемии коронавируса. Сегодня на предприятии трудятся около 400 жителей региона, и в решении о помощи учреждению ни у кого не было сомнений, добавил он.
«Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» был запущен в декабре 2018 года. Завод производит не имеющие аналогов в России лопасти для турбин ветроэнергетических установок. Производство расположено на территории авиакластера в Ульяновске.
Руководитель инвестиционного дивизиона УК «РОСНАНО» Алишер Каланов подчеркнул, что в сложившейся эпидемиологической ситуации необходимо сделать все возможное для сохранения здоровья матерей и новорожденных, а также для безопасности медиков. Подобная социальная ответственность считается для компании нормой. Предприятие ветроэнергетической отрасли из других регионов также будут закупать и передавать медучреждениям средства индивидуальной защиты, добавил он.