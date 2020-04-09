Портфельная компания РОСНАНО направляет резервы на борьбу с COVID-19 в Ульяновске

По словам гендиректора «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» Кимала Юсупова, производственный процесс по изготовлению лопастей для ветроустановок предусматривает использование защитной одежды, очков и респираторов. На заводе имелись достаточные запасы, поэтому он смог оказать помощь Перинатальному центру в условиях пандемии коронавируса. Сегодня на предприятии трудятся около 400 жителей региона, и в решении о помощи учреждению ни у кого не было сомнений, добавил он.