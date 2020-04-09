При выезде из Ростова у пассажиров автобусов проверяют документы

На вопрос о том, нужно ли иметь с собой документы, подтверждающие причину выезда, в справочной ответили, что это необходимо, так как их везде проверяют. «Билеты продаются. Но на вокзале вас могут остановить и проверить ваши документы. Куда вы едете, у вас должен быть пропуск», — отметила сотрудница автовокзала.
Журналист RostovGazeta спросил у сотрудника регионального пресс-центра по информированию населения о ситуации с новым коронавирусом, стоят ли посты на выезде все время, какие документы нужно при себе иметь, проверяют только их или осматривают вещи, а также проверяются ли частный транспорт, автобусы, электрички или поезда тоже.
«Постановление 272. Там четко описаны случаи, когда можно покинуть место жительства», — ответил на это сотрудник.
Постановление предусматривает, что люди не могут покидать место жительства за исключением случаев, когда им нужна экстренная (неотложная) медицинская помощь или есть другая прямая угроза жизни и здоровью. Кроме того, разрешено ездить к близким родственникам или родственникам, старше 65, или к имеющим хронические заболевания, близким, признанным частично (полностью) недееспособными. Разрешена доставка продовольствия и товаров первой необходимости, передвижение по работе. Людям также не запрещают выносить мусор и выгуливать животных, добираться до ближайшего места приобретения товаров и услуг, работа которых не ограничена, в том числе рынков.