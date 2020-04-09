При выезде из Ростова у пассажиров автобусов проверяют документы

Постановление предусматривает, что люди не могут покидать место жительства за исключением случаев, когда им нужна экстренная (неотложная) медицинская помощь или есть другая прямая угроза жизни и здоровью. Кроме того, разрешено ездить к близким родственникам или родственникам, старше 65, или к имеющим хронические заболевания, близким, признанным частично (полностью) недееспособными. Разрешена доставка продовольствия и товаров первой необходимости, передвижение по работе. Людям также не запрещают выносить мусор и выгуливать животных, добираться до ближайшего места приобретения товаров и услуг, работа которых не ограничена, в том числе рынков.