Резко похолодает в выходные в Ростове

В субботу 11 апреля, погода в Ростове испортится, пойдет дождь, а дневная температура воздуха опустится до +13…+15 С, при этом будет дуть северо-западный ветер. В воскресенье станет еще холоднее, днем не выше +10…+12 С, атмосферное давление выше нормы. Но уже в понедельник в город вернется тепло, и дневная температура воздуха повысится до +14.16 С.