rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Резко похолодает в выходные в Ростове

9 апреля 2020, 07:28
Фото: pxhere.com
погода ростов
В Ростове-на-Дону в выходные дни ожидается резкое похолодание, сообщил региональный Гидрометцентр.

В четверг 9 апреля в городе днем до +21 С и солнечно, атмосферное давление в пределах нормы, ветер слабый. Такая же теплая солнечная погода продержится до конца суток 10 апреля, по ночам в эти дни +8…+10 С.

В субботу 11 апреля, погода в Ростове испортится, пойдет дождь, а дневная температура воздуха опустится до +13…+15 С, при этом будет дуть северо-западный ветер. В воскресенье станет еще холоднее, днем не выше +10…+12 С, атмосферное давление выше нормы. Но уже в понедельник в город вернется тепло, и дневная температура воздуха повысится до +14.16 С.

Ранее жителей Ростовской области предупредили о шквалистом ветре до 18 метров в секунду.

Материалы по теме
Дождливая погода ожидается в Ростове в понедельникТеплая и солнечная погода придет в Ростов на выходныхСтала известна погода на апрель в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00