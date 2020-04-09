rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Родителям в Ростовской области проведут всеобуч по ПДД

9 апреля 2020, 14:40
Фото: RostovGazeta
В Ростовской области для родителей будет внедрен всеобуч по безопасности дорожного движения, сообщили в правительстве региона.

Эта информация прозвучала на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Его провел глава региона Василий Голубев. В минувшем году в 67% случаев в авариях с участием детей были виноваты взрослые. Часто за рулем находились водители.

С начала года из-за несоблюдения взрослыми правил дорожного движения пострадали 36 детей. Глава региона Василий Голубев обратил внимание на необходимость постоянного напоминания о важности соблюдения ПДД.

«До начала лета во всех школах уроки для родителей по безопасности дорожного движения. Взрослые должны понимать всю ответственность во время поездки за рулем», — заявил губернатор.

Отмечается, что всеобуч уже состоялся в школах Батайска, Шахт и Волгодонского района.

Материалы по теме
Двое жителей Ростовской области пострадали в крупном ДТП под ВоронежемДвенадцатилетняя девочка пострадала в ДТП с двумя иномарками в БатайскеПосылки из попавшего в ДТП в Ростове автомобиля «Почты России» отправят в срок
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00