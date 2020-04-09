Родителям в Ростовской области проведут всеобуч по ПДД

Эта информация прозвучала на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Его провел глава региона Василий Голубев. В минувшем году в 67% случаев в авариях с участием детей были виноваты взрослые. Часто за рулем находились водители.
С начала года из-за несоблюдения взрослыми правил дорожного движения пострадали 36 детей. Глава региона Василий Голубев обратил внимание на необходимость постоянного напоминания о важности соблюдения ПДД.
«До начала лета во всех школах уроки для родителей по безопасности дорожного движения. Взрослые должны понимать всю ответственность во время поездки за рулем», — заявил губернатор.
Отмечается, что всеобуч уже состоялся в школах Батайска, Шахт и Волгодонского района.