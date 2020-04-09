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«Россети Юг» потратят 1,6 миллиардов рублей на ремонт энергообъектов

9 апреля 2020, 15:37
Фото: «Россети Юг»
Компания «Россети Юг» вложит 1,6 миллиардов рублей в ремонт и техобслуживание энергокомплекса Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия в 2020 году.

Чтобы подготовить электросетевой комплекс Ростовской и Волгоградской областей к осенне-зимнему периоду, потребуется 805 и 439 миллионов рублей соответственно. Компания выделит 256 миллионов рублей на обслуживание и ремонт сетей Астраханской области. Для Калмыкии эта сумма составит 92 миллиона рублей.

Энергетики «Россети Юг» планируют отремонтировать около трех тысяч километров линий электропередачи разных классов напряжения, среди которых 2,2 тысяч километров составляют сети 0,4-20 кВ в селах и далеко расположенных населенных пунктах. Ремонтные работы пройдут на трех тысячах трансформаторных подстанций. Также специалисты намерены расчистить от растительности 1,2 тысяч гектаров вдоль трасс воздушных линий, чтобы падающие с деревьев ветви не нарушали электроснабжение, а также не загорался сухостой от летней жары.

Несмотря на пандемию коронавируса и принятые властями ограничительные меры, «Россети Юг» своевременно выполнят план по ремонту энергокомплексов, а также подготовят энергосети к осенне-зимнему периоду. У сотрудников компании есть все необходимые средства индивидуальной защиты.

По словам гендиректора ПАО «Россети Юг» Бориса Эбзеева, в условиях распространения коронавируса на компаниях энергохолдинга лежит большая ответственность по подготовке к ОЗП. Энергетики вынуждены налаживать новые алгоритмы сотрудничества с подрядчиками, производителями, потребителями и менять технические решения. В текущих условиях большое значение имеет диалог с руководителями субъектов РФ по организации процесса, чтобы в осенне-зимний период каждый дом был обеспечен электричеством и теплом, подчеркнул Эбзеев.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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