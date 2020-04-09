«Россети Юг» потратят 1,6 миллиардов рублей на ремонт энергообъектов

Энергетики «Россети Юг» планируют отремонтировать около трех тысяч километров линий электропередачи разных классов напряжения, среди которых 2,2 тысяч километров составляют сети 0,4-20 кВ в селах и далеко расположенных населенных пунктах. Ремонтные работы пройдут на трех тысячах трансформаторных подстанций. Также специалисты намерены расчистить от растительности 1,2 тысяч гектаров вдоль трасс воздушных линий, чтобы падающие с деревьев ветви не нарушали электроснабжение, а также не загорался сухостой от летней жары.