Ростовчанин смог угнать неработающий автомобиль

В полицию обратился сотрудник строительной компании с заявлением об угоне «ВАЗ-21063». Машина при этом была не на ходу. Правоохранители задержали 47-летнего подозреваемого, который ранее был судим за грабеж, хранение наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он был в курсе, что за машиной никто не следит.
«Пьяный злоумышленник попросил прохожих помочь отбуксировать машину к его дому. Он хотел сдать его в пункт приема металлолома, но не успел», — сказано в сообщении. Отмечается, что машину у мужчины забрали, ее в ближайшее время вернут владельцу. По факту произошедшего завели уголовное дело.