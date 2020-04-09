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Ростовчанин смог угнать неработающий автомобиль

9 апреля 2020, 07:48
Фото: wikimedia.org
В Ростове-на-Дону прохожие помогли местному жителю угнать неработающий автомобиль, сообщили в региональном управлении МВД.

В полицию обратился сотрудник строительной компании с заявлением об угоне «ВАЗ-21063». Машина при этом была не на ходу. Правоохранители задержали 47-летнего подозреваемого, который ранее был судим за грабеж, хранение наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он был в курсе, что за машиной никто не следит.

«Пьяный злоумышленник попросил прохожих помочь отбуксировать машину к его дому. Он хотел сдать его в пункт приема металлолома, но не успел», — сказано в сообщении. Отмечается, что машину у мужчины забрали, ее в ближайшее время вернут владельцу. По факту произошедшего завели уголовное дело.

Ранее другой житель региона, который угнал мотоцикл, чтобы покататься.

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#Новости#Происшествия
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