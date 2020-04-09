Ростовчанин смог угнать неработающий автомобиль

В полицию обратился сотрудник строительной компании с заявлением об угоне «ВАЗ-21063». Машина при этом была не на ходу. Правоохранители задержали 47-летнего подозреваемого, который ранее был судим за грабеж, хранение наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он был в курсе, что за машиной никто не следит.