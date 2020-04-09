В Ростове дали свет жителям Октябрьского района

Но, благодаря грамотным и оперативным действиям специалистов дежурных бригад, уже в 19:55 все неисправности на подстанции были устранены, а электроснабжение восстановлено в полном объеме. «Все аварийные ситуации находятся на контроле Администрации города Ростова-на-Дону», — отмечается в сообщении.