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В Ростове дали свет жителям Октябрьского района

9 апреля 2020, 19:48
Фото: pixabay.com
Дежурные бригады оперативно устранили аварию на подстанции в Октябрьском районе Ростова-на-Дону и восстановили электроснабжение жилых домов, говорится в сообщении городской администрации.

Авария на подстанции МРСК произошла в четверг, 9 апреля, в 19.00 мск. Из-за технологической неисправности сработала аварийная защита на подстанции, расположенной на улице Футбольной, 9. В результате свет погас в жилых домах по проспекту Ленина, улицах Тоннельная, Мечникова, Козлова, Футбольная, Муравьева, Пестеля и других.

Но, благодаря грамотным и оперативным действиям специалистов дежурных бригад, уже в 19:55 все неисправности на подстанции были устранены, а электроснабжение восстановлено в полном объеме. «Все аварийные ситуации находятся на контроле Администрации города Ростова-на-Дону», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области запретили отключать коммунальные услуги и услуги связи из-за образовавшейся задолженности. Кроме того, региональные власти рекомендовали организациям на время режима самоизоляции не применять меры ответственности за несвоевременное исполнение потребителями обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи.

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