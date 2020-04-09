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В Ростовской области начнут работать МФЦ

9 апреля 2020, 10:13
Фото: donland.ru
В ходе заседания регионального штаба по предупреждению распространения коронавируса в Ростовской области, губернатор Василий Голубев сообщил, что прием населения в МФЦ будет возобновлен.

Ранее в адрес администрации поступило много обращений от граждан с данным вопросом.

Как сообщает donland.ru, на данный момент МФЦ региона будут работать в несколько урезанном формате. Администрация Донского региона создаст специальные меры по предотвращению скопления людей. Планируется, что в МФЦ можно будет попасть по предварительной записи. При этом, услуги будут предоставляться только в экстренных случаях.

МФЦ возобновят свою работу пока в ограниченном формате — будет разработан особый порядок доступа граждан в помещение по предварительной заявке с соблюдением строгих санитарных норм, при этом воспользоваться услугами центров можно будет пока только в ряде случаев, носящих срочный характер.

Губернатор поручил главам муниципалитетов проверить работоспособность системы. При возникновении проблем отработать возникшие вопросы вместе с представителями правительства.

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