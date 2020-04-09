В Ростовской области начнут работать МФЦ

Как сообщает donland.ru, на данный момент МФЦ региона будут работать в несколько урезанном формате. Администрация Донского региона создаст специальные меры по предотвращению скопления людей. Планируется, что в МФЦ можно будет попасть по предварительной записи. При этом, услуги будут предоставляться только в экстренных случаях.