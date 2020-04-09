В Ростовской области начнут работать МФЦ

Ранее в адрес администрации поступило много обращений от граждан с данным вопросом.
Как сообщает donland.ru, на данный момент МФЦ региона будут работать в несколько урезанном формате. Администрация Донского региона создаст специальные меры по предотвращению скопления людей. Планируется, что в МФЦ можно будет попасть по предварительной записи. При этом, услуги будут предоставляться только в экстренных случаях.
МФЦ возобновят свою работу пока в ограниченном формате — будет разработан особый порядок доступа граждан в помещение по предварительной заявке с соблюдением строгих санитарных норм, при этом воспользоваться услугами центров можно будет пока только в ряде случаев, носящих срочный характер.
Губернатор поручил главам муниципалитетов проверить работоспособность системы. При возникновении проблем отработать возникшие вопросы вместе с представителями правительства.