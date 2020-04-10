Абитуриентам ДГТУ предложат посетить виртуальный день открытых дверей

Будущие абитуриенты и их родители в режиме онлайн познакомятся с жизнью вуза, перечнем программ подготовки и правилами приема.
С 9:30 до 11:00 абитуриенты в режиме онлайн встретятся с ректором ДГТУ, ответственным секретарем приемной комиссии и проректорами опорного вуза. Школьники и их родители получат полную информацию о поступлении в опорный университет, подготовительных курсах и перспективах трудоустройства и зададут интересующие вопросы в прямом эфире.
С 11:00 с видеообращением выступят деканы факультетов. Абитуриенты узнают о направлениях подготовки в ДГТУ и новых форматах обучения.
В 12:00 начнется экскурсия по опорному университету в виртуальном пространстве популярной компьютерной игры Minecraft, а в 13:00 абитуриентам предложат принять участие в 3D-турах по научно-исследовательским лабораториям ДГТУ, промышленному коворкингу «Garаж» и конгресс-холлу.
Желающие смогут пройти экспресс-тестирование по русскому языку, математике, физике, химии, биологии и обществознанию в формате ЕГЭ, а также пообщаться с представителями профкома и послушать лекцию заведующего кафедрой «Физика» Анатолия Благина «Три парадокса вселенной».
Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна в день открытых дверей, 12 апреля, с 9:30 в официальной группе ДГТУ ВКонтакте.