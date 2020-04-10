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Абитуриентам ДГТУ предложат посетить виртуальный день открытых дверей

10 апреля 2020, 12:25
Фото: ДГТУ
12 апреля Донской государственный технический университет впервые проведет виртуальныйдень открытых дверей.

Будущие абитуриенты и их родители в режиме онлайн познакомятся с жизнью вуза, перечнем программ подготовки и правилами приема.

С 9:30 до 11:00 абитуриенты в режиме онлайн встретятся с ректором ДГТУ, ответственным секретарем приемной комиссии и проректорами опорного вуза. Школьники и их родители получат полную информацию о поступлении в опорный университет, подготовительных курсах и перспективах трудоустройства и зададут интересующие вопросы в прямом эфире.

С 11:00 с видеообращением выступят деканы факультетов. Абитуриенты узнают о направлениях подготовки в ДГТУ и новых форматах обучения.

В 12:00 начнется экскурсия по опорному университету в виртуальном пространстве популярной компьютерной игры Minecraft, а в 13:00 абитуриентам предложат принять участие в 3D-турах по научно-исследовательским лабораториям ДГТУ, промышленному коворкингу «Garаж» и конгресс-холлу.

Желающие смогут пройти экспресс-тестирование по русскому языку, математике, физике, химии, биологии и обществознанию в формате ЕГЭ, а также пообщаться с представителями профкома и послушать лекцию заведующего кафедрой «Физика» Анатолия Благина «Три парадокса вселенной».

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна в день открытых дверей, 12 апреля, с 9:30 в официальной группе ДГТУ ВКонтакте.

#Новости#Общество
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