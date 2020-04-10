Абитуриентам ДГТУ предложат посетить виртуальный день открытых дверей

С 9:30 до 11:00 абитуриенты в режиме онлайн встретятся с ректором ДГТУ, ответственным секретарем приемной комиссии и проректорами опорного вуза. Школьники и их родители получат полную информацию о поступлении в опорный университет, подготовительных курсах и перспективах трудоустройства и зададут интересующие вопросы в прямом эфире.