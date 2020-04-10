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Похолодание и дождь ожидаются в выходные в Ростове

10 апреля 2020, 10:46
Фото: pxhere.com
В субботу и воскресенье в Ростове-на-Дону резко похолодает и возможен дождь, сообщил региональный Гидрометцентр.

В пятницу 10 апреля в городе до +20 С и солнечно, но уже ночью небо затянут облака, температура понизится до +9...+11 С. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер юго-западный умеренный.

В субботу 11 апреля в Ростове днем пасмурно, возможен небольшой дождь, температура воздуха +13...+15 С. Ветер сменится северо-западным, но также останется умеренным.

В воскресенье еще холоднее, не выше +11...+13 С и переменная облачность.

Похолодание задержится в Ростове ненадолго, уже с понедельника в городе начнет теплеть и вновь выглянет солнце.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Ростовской области в апреле.

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