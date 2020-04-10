Похолодание и дождь ожидаются в выходные в Ростове

В пятницу 10 апреля в городе до +20 С и солнечно, но уже ночью небо затянут облака, температура понизится до +9...+11 С. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер юго-западный умеренный.
В субботу 11 апреля в Ростове днем пасмурно, возможен небольшой дождь, температура воздуха +13...+15 С. Ветер сменится северо-западным, но также останется умеренным.
В воскресенье еще холоднее, не выше +11...+13 С и переменная облачность.
Похолодание задержится в Ростове ненадолго, уже с понедельника в городе начнет теплеть и вновь выглянет солнце.