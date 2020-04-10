Региональные власти опубликовали агитационные ролики на волне коронавируса

Ранее голосование по поправкам было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии было принято решение его перенести.
Так, администрация Ростовской области опубликовала ролик вечером 8 апреля. Позднее ее поддержала администрация Калининградской области.
Ключевой вопрос ролика звучит следующим образом: “А готова ли наша страна к пандемии?”. Также в ролике называются уже предпринятые меры по борьбе с коронавирусом, такие как самоизоляция, карантин, закрытие границ и пр.
Но сегодняшняя эпидемия вовсе не последняя в истории человечества, а значит, медицинская сфера должна быть полностью подготовлена. С этой целью требуется оснастить все больницы и поликлиники современной техникой. И за соответствующую поправку в Конституции россияне смогут проголосовать.
Так, авторы поправок предлагают добавить инициативу о качественной и доступной медицине для россиян. Кроме того, предлагается создать ряд мер, направленных на популяризацию здорового образа жизни, а также формирование культуры позитивного отношения к собственному здоровью.
9 апреля ролик опубликовала администрация Новосибирской области. 10 апреля ее поддержали представители Новгородской и Омской областей. Так, с помощью социальных роликов региональные власти стремятся обратить внимание на коронавирус и поправки в Конституцию. Пандемия закончится, а вот за поправки голосовать придется все равно. Вероятнее всего, уже в июне.