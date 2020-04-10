Региональные власти опубликовали агитационные ролики на волне коронавируса

9 апреля ролик опубликовала администрация Новосибирской области. 10 апреля ее поддержали представители Новгородской и Омской областей. Так, с помощью социальных роликов региональные власти стремятся обратить внимание на коронавирус и поправки в Конституцию. Пандемия закончится, а вот за поправки голосовать придется все равно. Вероятнее всего, уже в июне.