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Региональные власти опубликовали агитационные ролики на волне коронавируса

10 апреля 2020, 17:44
Фото: фрагмент
В ряде аккаунтов органов государственной власти некоторых регионов в начале апреля появился ролик, который сопоставляет борьбу с коронавирусом с поправками в Конституцию РФ.

Ранее голосование по поправкам было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии было принято решение его перенести.

Так, администрация Ростовской области опубликовала ролик вечером 8 апреля. Позднее ее поддержала администрация Калининградской области.

Ключевой вопрос ролика звучит следующим образом: “А готова ли наша страна к пандемии?”. Также в ролике называются уже предпринятые меры по борьбе с коронавирусом, такие как самоизоляция, карантин, закрытие границ и пр.

Главные герои ролика - врачи. Они говорят, что справятся с вирусом, сообщает gorod55.ru.

Но сегодняшняя эпидемия вовсе не последняя в истории человечества, а значит, медицинская сфера должна быть полностью подготовлена. С этой целью требуется оснастить все больницы и поликлиники современной техникой. И за соответствующую поправку в Конституции россияне смогут проголосовать.

Так, авторы поправок предлагают добавить инициативу о качественной и доступной медицине для россиян. Кроме того, предлагается создать ряд мер, направленных на популяризацию здорового образа жизни, а также формирование культуры позитивного отношения к собственному здоровью.

9 апреля ролик опубликовала администрация Новосибирской области. 10 апреля ее поддержали представители Новгородской и Омской областей. Так, с помощью социальных роликов региональные власти стремятся обратить внимание на коронавирус и поправки в Конституцию. Пандемия закончится, а вот за поправки голосовать придется все равно. Вероятнее всего, уже в июне.

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