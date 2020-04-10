С туберкулезом хоронили — и ничего: как проходят похороны на Дону при самоизоляции

Ранее стало известно, что кладбища можно посещать только для участия в похоронах. При этом на церемонии могут присутствовать только близкие родственники покойника.
«Ритуальные услуги идут в штатном режиме, с мерами безопасности. Все держатся на расстоянии около полутора метров, проводится обработка антисептиками, носят маски и перчатки», — рассказал представитель похоронного бюро «Ростов-Дон Ритуал». Собеседник отметил, что так как в регионе не так много заболевших коронавирусной инфекцией, специальных мер, наподобие одноразовых лент для опускания гробов, пока не предусмотрено. «Были и похуже эпидемии, люди все переживают, потихоньку все нормализуется», — добавил он.
Представитель бюро отметил, что пока специальных инструкций о том, как хоронить человека, погибшего от коронавируса (в Ростовской области таких случаев нет, но в целом по стране погибло 76 человек) нет. «Туберкулез не слабее коронавируса. Ничего, хоронят ведь умерших от туберкулеза. Хотя палочка еще 40 дней летает, не 72 часа», — добавил собеседник. Он сообщил, что-то, хоронят ли такого человека в открытом гробу, зависит от состояния тела.
По словам представителя бюро, паниковать по поводу коронавируса не стоит. Но и не соблюдать меры предосторожности — тоже. «Если ситуация обострится, то, наверное, будут приниматься дополнительные меры. Пока так — все идет своим чередом», — заключил спикер.
Представитель другого похоронного бюро, «Ритуал-Юг», сообщил, что помимо того, что на похоронах должны присутствовать только близкие родственники, ничего особо не изменилось.
«Возможно, от покойного не передается коронавирус. Он не дышит — не выделяет бактерии. Но если человек погибнет от коронавируса, то дадут какие-то рекомендации по захоронению», — сообщил сотрудник. Он добавил, что в таком случае работники ритуальных услуг могут одеться в защитные костюмы или будут использовать одноразовые ленты для опускания гробов. «Когда раньше люди умирали от опасных болезней, то в идеале использовали кремацию», — пояснил представитель бюро. Он пояснил, что после кремации нет оснований для последующих заражений.
«То ли самоизоляция дает людям возможность болеть меньше, то ли случается с ними меньше приключений, то ли походных меньше стало, то ли работают полицейские и врачи быстрее (сливают информацию об умерших в похоронные агентства за деньги), но похорон стало меньше», — рассказал представитель бюро.
Сотрудник сообщил, что каждый год заметно больше людей умирает осенью и в начале весны. Вероятно, от последствий гриппа: сердечных и дыхательных заболеваний. «Раньше в Ростове и по 57 человек в день умирали. Но тогда особо не рассказывали, от чего. Умирают — значит, болячка какая-то появилась. Сейчас ничего страшного пока не происходит», — добавил он.