С туберкулезом хоронили — и ничего: как проходят похороны на Дону при самоизоляции

«Возможно, от покойного не передается коронавирус. Он не дышит — не выделяет бактерии. Но если человек погибнет от коронавируса, то дадут какие-то рекомендации по захоронению», — сообщил сотрудник. Он добавил, что в таком случае работники ритуальных услуг могут одеться в защитные костюмы или будут использовать одноразовые ленты для опускания гробов. «Когда раньше люди умирали от опасных болезней, то в идеале использовали кремацию», — пояснил представитель бюро. Он пояснил, что после кремации нет оснований для последующих заражений.