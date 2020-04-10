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Снегопад ожидается в Ростове на выходных

10 апреля 2020, 04:32
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону на ближайших выходных может выпасть снег, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу днем в городе воздух прогреется до 20 градусов, будет облачно и без осадков. Ночью в субботу начнутся дожди, температура опустится до 6 градусов.

Днем температура не поднимется выше 15 градусов, дождливая погода при этом сохранится. Ночью похолодает до 3 градусов, ожидаются снег с дождем.

В воскресенье осадки прекратятся и установится облачная погода с температурой до 13 градусов. В понедельник ночью начнутся заморозки, а температура опустится до минус 1 градуса.

Ко вторник потеплеет до 19 градусов, но в ночь на среду снова ожидается снегопад.

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