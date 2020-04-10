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В Ставропольском крае еще 10 человек заразились коронавирусом COVID-19

10 апреля 2020, 10:39
Фото: pxhere.com
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в пятницу, 10 апреля, заявил, что за минувшие сутки китайская коронавирусная инфекция подтвердилась у 10 лиц с подозрением на нее.

Состояние троих больных медики оценивают как тяжелое. Один человек находится в состоянии средней степени тяжести, пишет газета «Известия».

Сейчас все пациенты изолированы в медицинских учреждениях. Им оказывается необходимая врачебная помощь, сообщил на своей странице в Instagram Владимиров.

Чиновник добавил, что с начала эпидемии на Ставрополье медики зарегистрировали 52 случая заражения коронавирусом COVID-19. Девять больных вылечились, один — умер.

Факты инфицирования подтвердились в 10 территориях края. Речь идет об Андроповском районе, Благодарненском городском округе, Изобильненском городском округе, Минераловодском городском округе, Предгорном районе, а также Железноводске, Пятигорске, Кисловодске, Невинномысске и Ставрополе.

В Ставропольском крае медики продолжают тестировать граждан, которые контактировали с заболевшими. Проверяют и тех, кто вернулся в регион из других мест, подчеркнул губернатор.

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