В Ростове два часа тушили ландшафтный пожар в районе Нового поселения

Posted 11 апреля 2020, 19:31
Published 11 апреля 2020, 19:31
Modified 1 октября, 14:40
Updated 1 октября, 14:40
Сообщение о возгорании камыша на улице Маркова, 51 поступило в 19.17 мск. Пламя охватило два участка площадью 0,025 гектара и 0,04 гектара. возгорание на первом участке удалось ликвидировать в 20:56, а спустя еще 10 минут пожар полностью потушили.
На месте происшествия работало от РСЧС 24 человека личного состава и 7 единиц спецтехники, в том числе от МЧС - 20 человек и 5 единиц.
В результате происшествия никто не пострадал.
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