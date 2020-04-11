rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 апреля 2020, 19:31

Published 11 апреля 2020, 19:31

Modified 1 октября, 14:40

Updated 1 октября, 14:40

В Ростове два часа тушили ландшафтный пожар в районе Нового поселения

11 апреля 2020, 19:31
Пожарным удалось потушить крупный ландшафтный пожар в районе Нового поселения в Ростове-на-Дону, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании камыша на улице Маркова, 51 поступило в 19.17 мск. Пламя охватило два участка площадью 0,025 гектара и 0,04 гектара. возгорание на первом участке удалось ликвидировать в 20:56, а спустя еще 10 минут пожар полностью потушили.

На месте происшествия работало от РСЧС 24 человека личного состава и 7 единиц спецтехники, в том числе от МЧС - 20 человек и 5 единиц.

В результате происшествия никто не пострадал.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика