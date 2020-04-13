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Posted 13 апреля 2020, 10:58

Published 13 апреля 2020, 10:58

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Еще у одного жителя Таганрога подтвердился анализ на COVID-19

13 апреля 2020, 10:58
Сюжет
Коронавирус
Инфекционное отделение одной из больниц Таганрога было переведено на режим ковидного госпиталя из-за положительного теста на коронавирус у пациента, сообщила глава регионального Минздрава Татьяна Быковская.

По ее словам, это произошло в ночь на понедельник, 13 апреля. «Человек поступил с серьезным подозрением, сейчас уже получен результат, он войдет в завтрашнюю статистику. Каждого тяжелого пациента нам надо рассматривать как угрозу заноса коронавируса в медучреждение», — пояснила министр здравоохранения области.

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Быковская также сообщила о том, что у врача-рентгенолога МБУЗ «Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону» оказался положительный тест на коронавирус. Он мог заразиться инфекцией от пациентки, поступившей в терапевтическое отделение с пневмонией.

Сейчас на карантине из-за возможного распространения коронавируса в терапевтическом отделении МБУЗ «Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону» находится 64 человека.

Сама больница не закрыта, принимает пациентов с внебольничной пневмонией с размещением в отдельно стоящем хирургическом корпусе.

#Общество#Коронавирус#Новости
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