Еще у одного жителя Таганрога подтвердился анализ на COVID-19

По ее словам, это произошло в ночь на понедельник, 13 апреля. «Человек поступил с серьезным подозрением, сейчас уже получен результат, он войдет в завтрашнюю статистику. Каждого тяжелого пациента нам надо рассматривать как угрозу заноса коронавируса в медучреждение», — пояснила министр здравоохранения области.