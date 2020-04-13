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Posted 13 апреля 2020, 08:12

Published 13 апреля 2020, 08:12

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

ГУ МЧС Ростовской области потратит 2,7 млн рублей на техобслуживание техники

13 апреля 2020, 08:12
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту техники ГУ МЧС по Ростовской области в течение 2020 года обойдутся в 2,7 миллиона рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Деньги выделили из федерального бюджета, исполнитель до 31 декабря 2020 года обязан оказывать услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств на производственных площадках ГУ МЧС или по месту дислокации техники.

Исполнителем в результате электронного аукциона выбрали ЗАО «Каменская станция технического обслуживания автомобилей», контракт заключили 8 апреля 2020 года.

Ранее Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области выделило почти 44 миллиона рублей на аренду 42 автомобиля иностранных и российских марок, среди которых Ford, Hyundai, Nissan, ГАЗ 2217, Kia и Fiat.

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