ГУ МЧС Ростовской области потратит 2,7 млн рублей на техобслуживание техники

Posted 13 апреля 2020, 08:12
Published 13 апреля 2020, 08:12
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Деньги выделили из федерального бюджета, исполнитель до 31 декабря 2020 года обязан оказывать услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств на производственных площадках ГУ МЧС или по месту дислокации техники.
Исполнителем в результате электронного аукциона выбрали ЗАО «Каменская станция технического обслуживания автомобилей», контракт заключили 8 апреля 2020 года.
Ранее Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области выделило почти 44 миллиона рублей на аренду 42 автомобиля иностранных и российских марок, среди которых Ford, Hyundai, Nissan, ГАЗ 2217, Kia и Fiat.