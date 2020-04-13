ГУ МЧС Ростовской области потратит 2,7 млн рублей на техобслуживание техники

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту техники ГУ МЧС по Ростовской области в течение 2020 года обойдутся в 2,7 миллиона рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Деньги выделили из федерального бюджета, исполнитель до 31 декабря 2020 года обязан оказывать услуги по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств на производственных площадках ГУ МЧС или по месту дислокации техники. Исполнителем в результате электронного аукциона выбрали ЗАО «Каменская станция технического обслуживания автомобилей», контракт заключили 8 апреля 2020 года. Ранее Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области выделило почти 44 миллиона рублей на аренду 42 автомобиля иностранных и российских марок, среди которых Ford, Hyundai, Nissan, ГАЗ 2217, Kia и Fiat.