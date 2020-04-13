Рентгенолог заразился коронавирусом в ростовской больнице № 6

МБУЗ «Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону» была определена приказом управления здравоохранения для госпитализации пациентов с диагнозом внебольничная пневмония. Так, 2 апреля в лечебное учреждение поступила пациентка с диагнозом внебольничная пневмония. В этот же день у нее был взят анализ на новую коронавирусную инфекцию и 5 апреля был получен положительный результат. Незамедлительно пациентку перевели в инфекционное отделение МБУЗ «Городская больница № 1 имени Семашко». Ее повторный анализ на коронавирус оказался отрицательным. В настоящее время пациентку уже выписали в удовлетворительном состоянии, она находится дома на самоизоляции под наблюдением врачей, третий анализ на COVID-19 у нее возьмут 14 апреля.