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Posted 13 апреля 2020, 10:46

Published 13 апреля 2020, 10:46

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Рентгенолог заразился коронавирусом в ростовской больнице № 6

13 апреля 2020, 10:46
Сюжет
Коронавирус
Стали известны результаты первых тестов на коронавирус пациентов и медперсонала закрытого на карантин терапевтического отделения МБУЗ «Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону», сообщила министр здравоохранения Татьяна Быковская.

Выяснилось, что анализ на коронавирус оказался положительным только у врача-рентгенолога.

«Первые результаты пациентов больницы и всего медицинского персонала оказались отрицательными, за исключением врача-рентгенолога. Что говорит о том, что вирус передается не только воздушно-капельным путем, но и через поверхности. Я как эпидемиолог могу предположить, что некачественно обрабатывался после каждого пациента сам рентгенаппарат», — пояснила Быковская.

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Она также добавила, что чем больше вирус распространяется среди населения, тем выше вероятность того, что он попадет извне в лечебные учреждения. «Поэтому мы выступали против плановой госпитализации, потому что она может привести к заносу. Это может произойти в любом учреждении, поступившие экстренно с инсультом, инфарктом или после ДТП могут оказаться также условно зараженными», — подчеркнула глава регионального Минздрава.

Напомним, что на карантине из-за возможного распространения коронавируса в терапевтическом отделении МБУЗ «Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону» находится 64 человека.

Сама больница не закрыта, принимает пациентов с внебольничной пневмонией с размещением в отдельно стоящем хирургическом корпусе.

МБУЗ «Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону» была определена приказом управления здравоохранения для госпитализации пациентов с диагнозом внебольничная пневмония. Так, 2 апреля в лечебное учреждение поступила пациентка с диагнозом внебольничная пневмония. В этот же день у нее был взят анализ на новую коронавирусную инфекцию и 5 апреля был получен положительный результат. Незамедлительно пациентку перевели в инфекционное отделение МБУЗ «Городская больница № 1 имени Семашко». Ее повторный анализ на коронавирус оказался отрицательным. В настоящее время пациентку уже выписали в удовлетворительном состоянии, она находится дома на самоизоляции под наблюдением врачей, третий анализ на COVID-19 у нее возьмут 14 апреля.

#Общество#Коронавирус#Новости
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