Туберкулезная больница для заключенных горела в Ростове

Posted 13 апреля 2020, 05:42
Published 13 апреля 2020, 05:42
Modified 1 октября, 14:40
Updated 1 октября, 14:40
Одна из представительниц наблюдательной комиссии прибыла на место происшествия и поинтересовалась у пожарных о происходящем. По данным ОНК, ей ответили, что это учебная тревога, однако она в эту информацию не поверила.
«К больнице прибыли другие члены ОНК, но их отказывались впускать. Позже стало ясно, что пожар произошел во время ужина в вещевой в женском отделении», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в помещении находились 22 человека. Всех людей вывели, после чего начали тушить возгорание.
Медицинская помощь никому не потребовалась. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания.
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