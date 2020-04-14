До 87% заболевших коронавирусом в Ростовской области младше 60 лет

Posted 14 апреля 2020, 17:50
Published 14 апреля 2020, 17:50
Modified 1 октября, 14:36
Updated 1 октября, 14:36
По его словам, у 60% пациентов с COVID-19 в Ростовской области заболевание протекает в легкой форме, не требующей госпитализации. «Тогда как в самом начале эпидемиологического процесса госпитализации не требовали более 90% пациентов», — пояснил Ковалев.
Также он отметил, что большая часть заболевших люди трудоспособного возраста. Половина пациентов — это жители региона в возрасте 30-40 лет.
«Но в эпидемиологический процесс вовлекаются все больше наиболее рисковые группы населения. У нас появилось 11 больных старше 60 лет. Их доля достигает на сегодня 13%. Растет число лиц с неустановленным источником инфицирования. Сейчас на них приходится около 10%, но это говорит о том, что в регионе есть невыявленные источники данного заболевания»,- сообщил главный санитарный врач Ростовской области.
По последним данным, в Ростовской области количество пациентов с коронавирусом в достигло 98 человек. Только за последние сутки было зарегистрировано 20 новых зараженных. Состояние семерых заболевших оценивается как тяжелое, трое из них находятся под аппаратами ИВЛ. За все время вылечились восемь человек.
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