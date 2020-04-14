До 87% заболевших коронавирусом в Ростовской области младше 60 лет

«Но в эпидемиологический процесс вовлекаются все больше наиболее рисковые группы населения. У нас появилось 11 больных старше 60 лет. Их доля достигает на сегодня 13%. Растет число лиц с неустановленным источником инфицирования. Сейчас на них приходится около 10%, но это говорит о том, что в регионе есть невыявленные источники данного заболевания»,- сообщил главный санитарный врач Ростовской области.