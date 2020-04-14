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Posted 14 апреля 2020, 20:03

Published 14 апреля 2020, 20:03

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

Газовики опровергли новый фейк о коронавирусе, распространяемый в Ростовской области

14 апреля 2020, 20:03
Сюжет
Коронавирус
Коронавирус не распространяется в квартиры через вентиляционные каналы, опровергли очередной слух о новой инфекции в «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Ранее в соцсетях региона появились сообщения о том, что для защиты своих квартир и домов от коронавируса необходимо скотчем заклеить вентиляционные каналы и любые другие притоки воздуха. Но специалисты опровергли эту информацию.

Более того, делать это опасно для жизни. Если в жилом помещении перекрыть возможность для циркуляции воздуха, в нем начнет скапливаться угарный газ. Это, в свою очередь, может привести к серьезным отравлениям.

В компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» призвали жителей региона соблюдать правила эксплуатации газового оборудования и самостоятельно не проводить их монтаж и установку.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил о необходимости развернуть борьбу с попытками распространения фейков о коронавируса.

#Общество#Коронавирус#Новости
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