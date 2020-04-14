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Posted 14 апреля 2020, 16:15

Published 14 апреля 2020, 16:15

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

Стали известны подробности о заболевших коронавирусом детях в Ростовской области

14 апреля 2020, 16:15
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области шестеро несовершеннолетних заразились новой коронавирусной инфекцией, говорится в докладе главного санитарного врача региона Евгения Ковалева.

Положительный анализ оказался у детей школьного и дошкольного возраста. Известно, что младенцев среди зараженных нет.

«Четыре ребенка подхватили болезнь от родителей. Один приехал с отдыха в Турции, другой вернулся из Москвы», — уточнил Ковалев.

Также он прокомментировал решения перевести школы на онлайн-обучение и закрыть детские сады. По его словам, это правильные меры для профилактики коронавируса.

В данный момент в регионе зарегистрировано 98 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заразились 20 человек.

#Общество#Коронавирус#Новости
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