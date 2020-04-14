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Posted 14 апреля 2020, 10:07

Published 14 апреля 2020, 10:07

Modified 1 октября, 13:41

Updated 1 октября, 13:41

В Ростове возбуждено уголовное дело по факту нарушений в больнице №6

14 апреля 2020, 10:07
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил в больнице № 6, сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, ответственные за профилактику инфекционных заболеваний не проводили дезинфекцию палат. Здесь находились пациенты с пневмонией и коронавирусом.

«Из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил появилась угроза работе больницы. Также могло произойти массовое заражение персонала и пациентов», — сказано в сообщении. Сейчас проводятся следственные действия. Будут установлены люди, которые причастны к совершению преступления.

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Напомним, пациенты жаловались, что лежали в одной палате с заболевшей коронавирусом. После этого стало известно о заражении рентгенолога.

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