Нашествие саранчи может уничтожить урожай в Ростовской области

Posted 15 апреля 2020, 12:42
Published 15 апреля 2020, 12:42
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
Специалисты обследовали сельскохозяйственные угодья в местах заселения саранчовых в 2019 году и выяснили, что на территории Заветинского района 400 гектаров пастбищ заселены кубышками мароккской саранчи.
Из-за теплой зимы вредитель практически не пострадал. Заражены болезнями и повреждены муравьями оказались лишь единичные экземпляры. Отрождение личинок мароккской саранчи первого возраста ожидается через две недели.
Из-за погодных условия могут благоприятствовать развитию молоди сранчовых. В Россельхозцентре отмечают, что численность саранчи может значительно возрасти, а далее стоит ожидать стадную миграцию, если аграрии не примут своевременные меры и провести инсектицидную обработку.
По словам начальника Орловского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Татьяны Сидоровой, важно не допустить, чтобы саранча «стала на крыло», тогда бороться с ней будет сложнее и может начаться нашествие на сельскохозяйственные посевы. тогда усложнится борьба с ней и начнется нашествие вредителя на сельхозпосевы.
Ранее региональный Гидрометцентр сообщил, что заморозки первой декады апреля погубили посевы и почки плодовых деревьев в Ростовской области.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]