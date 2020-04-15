Нашествие саранчи может уничтожить урожай в Ростовской области

По словам начальника Орловского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Татьяны Сидоровой, важно не допустить, чтобы саранча «стала на крыло», тогда бороться с ней будет сложнее и может начаться нашествие на сельскохозяйственные посевы. тогда усложнится борьба с ней и начнется нашествие вредителя на сельхозпосевы.