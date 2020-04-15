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Posted 15 апреля 2020, 12:42

Published 15 апреля 2020, 12:42

Modified 1 октября, 14:57

Updated 1 октября, 14:57

Нашествие саранчи может уничтожить урожай в Ростовской области

15 апреля 2020, 12:42
Ростовской области угрожает нашествие марокканской саранчи, сообщили в региональном ФГБУ «Россельхозцентр».

Специалисты обследовали сельскохозяйственные угодья в местах заселения саранчовых в 2019 году и выяснили, что на территории Заветинского района 400 гектаров пастбищ заселены кубышками мароккской саранчи.

Из-за теплой зимы вредитель практически не пострадал. Заражены болезнями и повреждены муравьями оказались лишь единичные экземпляры. Отрождение личинок мароккской саранчи первого возраста ожидается через две недели.

Из-за погодных условия могут благоприятствовать развитию молоди сранчовых. В Россельхозцентре отмечают, что численность саранчи может значительно возрасти, а далее стоит ожидать стадную миграцию, если аграрии не примут своевременные меры и провести инсектицидную обработку.

По словам начальника Орловского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Татьяны Сидоровой, важно не допустить, чтобы саранча «стала на крыло», тогда бороться с ней будет сложнее и может начаться нашествие на сельскохозяйственные посевы. тогда усложнится борьба с ней и начнется нашествие вредителя на сельхозпосевы.

Ранее региональный Гидрометцентр сообщил, что заморозки первой декады апреля погубили посевы и почки плодовых деревьев в Ростовской области.

#Общество#Новости
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