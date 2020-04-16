Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, жители Ростова стали чаще гулять

Жители Ростова сидели дома и практически не выходили на улицу только в первую неделю самоизоляции, с 30 марта по 5 апреля, тогда индекс равнялся 3.7. При этом в четверг в Ростовской области зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса, 41, и наибольшее число зараженных проживает в Ростове.