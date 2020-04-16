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Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, жители Ростова стали чаще гулять

16 апреля 2020, 13:48
Фото: vk.com/rostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону стали чаще выходить на улицы, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом, следует из индекса самоизоляции Яндекса.

В четверг 16 апреля индекс самоизоляции в Ростове составил 2.5, «на улицах много людей», это меньше, чем накануне. В среду индекс самоизоляции в Ростове составлял 2.6, а в понедельник 13 апреля 2.7.

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Соответственно до 2.5 снизился и средний индекс самоизоляции в Ростове за период с 23 февраля по 15 апреля.

Фото: yandex.ru/maps/covid19/isolation

Жители Ростова сидели дома и практически не выходили на улицу только в первую неделю самоизоляции, с 30 марта по 5 апреля, тогда индекс равнялся 3.7. При этом в четверг в Ростовской области зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса, 41, и наибольшее число зараженных проживает в Ростове.

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