Почти 100 предприятий в Ростовской области шьют медицинские маски

Кроме того производством дезинфицирующих средств занимается десять компаний. Однако в аптечной сети в настоящее время масок не хватает. С перечнем предприятий, производящих средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства можно ознакомиться на сайте Департамента потребрынка и Минпромэнерго Ростовской области. «Эта информация может быть полезна предприятиям торговли, поскольку перед ними поставлена задача соблюдать все санитарно-гигиенические нормы», — пояснила спикер.