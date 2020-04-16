Почти 100 предприятий в Ростовской области шьют медицинские маски

Кроме того производством дезинфицирующих средств занимается десять компаний. Однако в аптечной сети в настоящее время масок не хватает. С перечнем предприятий, производящих средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства можно ознакомиться на сайте Департамента потребрынка и Минпромэнерго Ростовской области. «Эта информация может быть полезна предприятиям торговли, поскольку перед ними поставлена задача соблюдать все санитарно-гигиенические нормы», — пояснила спикер.
Ранее власти Ростовской области опровергли отсутствие масок в клинике РостГМУ. По словам начальника управления информационной политики Правительства Ростовской области Сергея Тюрина, медучреждения университета в настоящее время обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезсредствами. В частности у РостГМУ имеется запас масок в размере 75 тысяч штук, а хлорсодержащие дезинфекционные средства производятся самим университетом. Объем производства составляет порядка 1 тысячи литров сутки.
Напомним также, что за прошедшие сутки в регионе было зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусом. За все время инфекцию выявили у 145 жителей Ростовской области.