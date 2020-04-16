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Почти 100 предприятий в Ростовской области шьют медицинские маски

16 апреля 2020, 14:12
Фото: Правительства Ростовской области / youtube.com
Производством медицинских масок в Ростовской области занимаются 98 предприятий, сообщила в ходе брифинга заместитель директора департамента потребительского рынка Наталья Багрянова.

Кроме того производством дезинфицирующих средств занимается десять компаний. Однако в аптечной сети в настоящее время масок не хватает. С перечнем предприятий, производящих средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства можно ознакомиться на сайте Департамента потребрынка и Минпромэнерго Ростовской области. «Эта информация может быть полезна предприятиям торговли, поскольку перед ними поставлена задача соблюдать все санитарно-гигиенические нормы», — пояснила спикер.

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Ранее власти Ростовской области опровергли отсутствие масок в клинике РостГМУ. По словам начальника управления информационной политики Правительства Ростовской области Сергея Тюрина, медучреждения университета в настоящее время обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезсредствами. В частности у РостГМУ имеется запас масок в размере 75 тысяч штук, а хлорсодержащие дезинфекционные средства производятся самим университетом. Объем производства составляет порядка 1 тысячи литров сутки.

Напомним также, что за прошедшие сутки в регионе было зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусом. За все время инфекцию выявили у 145 жителей Ростовской области.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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