Почти 20 незаконных точек по продаже овощей обнаружили в Ростове

Представители администрации посетили рынки «Квадро», «Шайба», «Александровский рынок», «Нахичеванский базар», «Центральный рынок». Они проверили соблюдение требований, установленных в период действия ограничений.
«Во время проверок обнаружили нарушения, по фактам которых составили протоколы. На Центральном рынке выявили нарушения правил поведения при чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.
Кроме того, 17 точек по продаже плодоовощной продукцией работали незаконно. По словам замглавы мэрии Юрия Овчинникова, стоит задача не закрыть рынки, а уберечь работников и покупателей от распространения коронавируса.
Глава администрации города Алексей Логвиненко заявил, что меры безопасности ужесточают для блага жителей.