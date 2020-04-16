rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти 20 незаконных точек по продаже овощей обнаружили в Ростове

16 апреля 2020, 14:41
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону во время проверки на Центральном рынке обнаружили несколько точек по продаже овощей, которые работали незаконно, сообщили в городской администрации.

Представители администрации посетили рынки «Квадро», «Шайба», «Александровский рынок», «Нахичеванский базар», «Центральный рынок». Они проверили соблюдение требований, установленных в период действия ограничений.

«Во время проверок обнаружили нарушения, по фактам которых составили протоколы. На Центральном рынке выявили нарушения правил поведения при чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.

Кроме того, 17 точек по продаже плодоовощной продукцией работали незаконно. По словам замглавы мэрии Юрия Овчинникова, стоит задача не закрыть рынки, а уберечь работников и покупателей от распространения коронавируса.

Эбола, ВИЧ и рак: лекарствами от каких болезней лечат коронавирус
Узнать подробнее

Глава администрации города Алексей Логвиненко заявил, что меры безопасности ужесточают для блага жителей.

Добавим, что сейчас в области зарегистрировано 145 случаев заболевания коронавирусом.

Материалы по теме
Ростовчане заявили о незаконности штрафов за нарушение карантинаВ Ростове составили более 800 протоколов за незаконную торговлюНезаконно, но необходимо: придется ли ростовчанам платить штрафы за выход на улицу
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28