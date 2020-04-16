В медучреждениях Ростовской области недосчитались инфекционных коек

Из 50 коек в инфекционной больнице в Новочеркасске, о которых сообщалось официально, были подготовлены к приему больных с коронавирусом только 30. При этом к имеющимся койкам нет подачи вакуума. В помещениях также нет шлюзов на вход и выход, вентиляция не соответствует необходимым требованиям, не подготовлены списки бригад медперсонала.