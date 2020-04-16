В медучреждениях Ростовской области недосчитались инфекционных коек

Согласно результатам проверки выяснилось, что информация о подготовленных койках в Городской больнице скорой помощи в Шахтах не соответствует действительности. В настоящее время в помещении, где планировалось разместить дополнительные инфекционные койки, еще не был завершен ремонт, не произведен монтаж кислородного оборудования, отсутствуют шлюзы на вход и выход для обеспечения противовирусной безопасности.
Кроме того, в больнице отсутствует оборудование, необходимое для комплектации инфекционных коек, не хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, не были подготовлены списки специализированных сменных бригад медработников.
Из 50 коек в инфекционной больнице в Новочеркасске, о которых сообщалось официально, были подготовлены к приему больных с коронавирусом только 30. При этом к имеющимся койкам нет подачи вакуума. В помещениях также нет шлюзов на вход и выход, вентиляция не соответствует необходимым требованиям, не подготовлены списки бригад медперсонала.
В сообщении полпредства отмечается, что глава регионального Минздрава Татьяна Быковская переложила должностную ответственность за развертывание дополнительных коек и подготовку муниципальных медучреждений к работе в условиях коронавирусной инфекции на руководителей управлений и отделов здравоохранения местных органов власти. «Перед губернатором Ростовской области поставлен вопрос о необходимости обеспечить надлежащее своевременное реагирование на возникающие проблемы и обеспечение строгого спроса с подчиненных за допускаемые нарушения и предоставление недостоверных сведений скрывающих волокиту и бездействие», — отмечается на сайте.
Всего за сутки в области был зафиксирован 41 новый случай заболевания. За все время инфекцию выявили у 145 жителей Ростовской области.