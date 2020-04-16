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Власти Ростовской области объяснили рост цен на имбирь, чеснок и лимоны

16 апреля 2020, 14:34
Фото: pxhere.com
Рост цен на имбирь, чеснок и лимоны в Ростовской области произошел из-за ажиотажного спроса на эти продукты, пояснила в ходе брифинга заместитель директора департамента потребительского рынка Наталья Багрянова.

По словам спикера, мониторинг цен на социально значимые категории товаров ведется ежедневно на основе данных, которые на предоставляет Ростовстат и сетевые компании, которые функционируют на территории Ростовской области.

При этом Наталья Багрянова сообщила о множества сообщений в адрес департамента от жителей региона, которые жаловались на скачок цен на имбирь, чеснок и лимоны. Она уточнила, что эти продукты не входят в перечень социально значимых продовольственных товаров. “В настоящее время цены на эту категории товаров, конечно, снижены. Рост был спровоцирован ажиотажным спросом на эти продукты, но в любом случаи мы информацию о скачке цен на эти продукты направили в УФАС по Ростовской области”, - пояснила она.

Ранее RostovGazeta сообщала о жалобах ростовчан на цены на лимоны и имбирь, взлетевшие после объявления пандемии.

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#Новости#Коронавирус#Экономика
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