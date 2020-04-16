Власти Ростовской области объяснили рост цен на имбирь, чеснок и лимоны

При этом Наталья Багрянова сообщила о множества сообщений в адрес департамента от жителей региона, которые жаловались на скачок цен на имбирь, чеснок и лимоны. Она уточнила, что эти продукты не входят в перечень социально значимых продовольственных товаров. “В настоящее время цены на эту категории товаров, конечно, снижены. Рост был спровоцирован ажиотажным спросом на эти продукты, но в любом случаи мы информацию о скачке цен на эти продукты направили в УФАС по Ростовской области”, - пояснила она.