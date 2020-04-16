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За сутки за нарушение самоизоляции на 15 тыс оштрафовали 32 жителя Ростовской области

16 апреля 2020, 17:39
Фото: pixabay.com
За нарушение режима обязательной самоизоляции по решению суда в Ростовской области были оштрафованы 32 человека на 15 тысяч рублей, сообщил глава региона Василий Голубев.

Кроме того, по словам Голубева, еще несколько человек заплатят штрафы по 3 тысячи рублей. Всего за прошедшие сутки полицейские составили 130 протоколов на юридические лица и индивидуальных предпринимателей.

Напомним, что с 31 марта на территории Ростовской области объявлен режим обязательной самоизоляции в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

По данным на 16 апреля, инфекцию выявили у 145 жителей Ростовской области. За сутки в регионе было зафиксирован 41 новый случай заболевания коронавирусом.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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