За сутки за нарушение самоизоляции на 15 тыс оштрафовали 32 жителя Ростовской области

Кроме того, по словам Голубева, еще несколько человек заплатят штрафы по 3 тысячи рублей. Всего за прошедшие сутки полицейские составили 130 протоколов на юридические лица и индивидуальных предпринимателей.
Напомним, что с 31 марта на территории Ростовской области объявлен режим обязательной самоизоляции в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.
По данным на 16 апреля, инфекцию выявили у 145 жителей Ростовской области. За сутки в регионе было зафиксирован 41 новый случай заболевания коронавирусом.