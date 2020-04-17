Число заразившихся коронавирусом в Ростовской области достигло 168 человек

Больше всего новых случаев, шесть, в Батайске, пять в Белокалитвинскои районе, по два в Ростове-на-Дону, Шахтах, Красносулинском и Мартыновском районах, по одному в Донецке, Егорлыкском, Кашарском и Мясниковском районах.