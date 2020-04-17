Число заразившихся коронавирусом в Ростовской области достигло 168 человек

Больше всего новых случаев, шесть, в Батайске, пять в Белокалитвинскои районе, по два в Ростове-на-Дону, Шахтах, Красносулинском и Мартыновском районах, по одному в Донецке, Егорлыкском, Кашарском и Мясниковском районах.
За весь период медицинским наблюдением охватили 10032 человека, в настоящее время медики наблюдают 1277 человек, из них находятся на самоизоляции по месту жительства 1262. Вышли из-под медицинского наблюдения 8755 человек.
Напомним, в Ростовской области ввели режим самоизоляции, но жители региона стали все чаще выходить на улицу, несмотря на увеличившееся число заразившихся.