Гинекологический корпус в Новочеркасске превратят в госпиталь для больных COVID-19

В данный момент в гинекологическом корпусе на улице Мацоты проходит капитальный ремонт, который может завершиться раньше срока. Если это произойдет в мае, то из учреждения временно сделают госпиталь для больных коронавирусом.
«Всего для заболевших сделают 50 мест. Новое здание позволяет организовать чистые и грязные зоны, обеспечить подвод кислорода», — уточнили в мэрии.
Власти города выразили надежду, что такой госпиталь городу не понадобится.
Добавим, что сейчас в регионе зарегистрировано 168 случаев заболевания коронавирусом. В том числе есть зараженные дети.