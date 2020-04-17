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Гинекологический корпус в Новочеркасске превратят в госпиталь для больных COVID-19

17 апреля 2020, 13:15
Фото: novochgrad.ru
В Новочеркасске Ростовской области рассматривается вопрос о перепрофилирования гинекологического отделения под госпиталь для больных коронавирусом, сообщили в городской администрации.

В данный момент в гинекологическом корпусе на улице Мацоты проходит капитальный ремонт, который может завершиться раньше срока. Если это произойдет в мае, то из учреждения временно сделают госпиталь для больных коронавирусом.

«Всего для заболевших сделают 50 мест. Новое здание позволяет организовать чистые и грязные зоны, обеспечить подвод кислорода», — уточнили в мэрии.

Власти города выразили надежду, что такой госпиталь городу не понадобится.

Добавим, что сейчас в регионе зарегистрировано 168 случаев заболевания коронавирусом. В том числе есть зараженные дети.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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