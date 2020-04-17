Количество автобусов увеличат на нескольких маршрутах в Ростове

Местные жители часто жалуются на переполненность транспорта и невозможность соблюдения социальной дистанции. Из-за этого был проведен рейд по обследованию пассажиропотока.
Специалисты в часы пик проверили ситуацию на всех маршрутах. В большинстве случаев трамваи, троллейбусы и автобусы были наполнены на 50%, в некоторых случаях перевозили по 1-3 человека.
«На маршрутах № 16-мт, 40, 55, 67, 94, 96, 99, 99-мт транспорт был заполнен на 70%. Мэрия примет меры по увеличению подвижного состава на данных маршрутах», — сказано в сообщении.
Отмечается, что после введения режима самоизоляции пассажиропоток снизился на 80-90%. Перевозчики убрали с линий около 400 единиц транспорта.