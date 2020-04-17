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Количество автобусов увеличат на нескольких маршрутах в Ростове

17 апреля 2020, 02:56
Фото: https://rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону на нескольких городских маршрутах было увеличено число автобусов, сообщили в городской администрации.

Местные жители часто жалуются на переполненность транспорта и невозможность соблюдения социальной дистанции. Из-за этого был проведен рейд по обследованию пассажиропотока.

Специалисты в часы пик проверили ситуацию на всех маршрутах. В большинстве случаев трамваи, троллейбусы и автобусы были наполнены на 50%, в некоторых случаях перевозили по 1-3 человека.

«На маршрутах № 16-мт, 40, 55, 67, 94, 96, 99, 99-мт транспорт был заполнен на 70%. Мэрия примет меры по увеличению подвижного состава на данных маршрутах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после введения режима самоизоляции пассажиропоток снизился на 80-90%. Перевозчики убрали с линий около 400 единиц транспорта.

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