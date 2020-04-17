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Коронавирус распространился по 27 территориям Ростовской области

17 апреля 2020, 07:56
Фото: donland.ru
В Ростовской области случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 27 территориях, сообщил глава региона Василий Голубев.

За последние сутки зарегистрировали 23 зараженных, всего выявили 168 случаев заболевания. Инфекция захватывает все новые территории.

Так, люди болеют в Батайске, Ростове, Шахтах, Красносулинском, Белокалитвенском, Мясниковском, Кашарском районах. Среди заразившихся есть 16 детей.

На данный момент известно о 12 вылечившихся. Еще 1277 человек находятся под медицинским наблюдением.

В области успели провести свыше 12 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для этого используют мощности нескольких лабораторий.

Ранее появилась информация, что полмиллиона рублей заплатят нарушители самоизоляции в Ростове.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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