Коронавирус распространился по 27 территориям Ростовской области

За последние сутки зарегистрировали 23 зараженных, всего выявили 168 случаев заболевания. Инфекция захватывает все новые территории.
Так, люди болеют в Батайске, Ростове, Шахтах, Красносулинском, Белокалитвенском, Мясниковском, Кашарском районах. Среди заразившихся есть 16 детей.
На данный момент известно о 12 вылечившихся. Еще 1277 человек находятся под медицинским наблюдением.
В области успели провести свыше 12 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для этого используют мощности нескольких лабораторий.