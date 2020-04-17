Коронавирусом в Ростовской области заразились 16 детей

За сутки коронавирусом заразился еще один ребенок. По словам главы региона, состояние всех детей с коронавирусом оценивается как удовлетворительное. «Тяжелых среди них нет», — подчеркнул Василий Голубев.
По данным на 17 апреля, число заболевших коронавирусом в Ростовской области достигло 168 человек. За сутки диагноз был поставлен 23 жителям региона.
Случаи заражения были выявлены в Ростове, в Батайске, Шахта, Белокалитвинском, Красносулинском, Мартыновском, Егорлыкском, Кашарском, Мясниковском районах и в Донецке.