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Коронавирусом в Ростовской области заразились 16 детей

17 апреля 2020, 08:04
Фото: donland.ru
В Ростовской области число заболевших коронавирусом детей достигло 16 случаев, сообщил губернатор Василий Голубев.

За сутки коронавирусом заразился еще один ребенок. По словам главы региона, состояние всех детей с коронавирусом оценивается как удовлетворительное. «Тяжелых среди них нет», — подчеркнул Василий Голубев.

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По данным на 17 апреля, число заболевших коронавирусом в Ростовской области достигло 168 человек. За сутки диагноз был поставлен 23 жителям региона.

Случаи заражения были выявлены в Ростове, в Батайске, Шахта, Белокалитвинском, Красносулинском, Мартыновском, Егорлыкском, Кашарском, Мясниковском районах и в Донецке.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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